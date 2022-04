Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha commentato le modifiche odierne dello Statuto arrivate dal Consiglio Federale. Venti club hanno votato contro l'indice di liquidità. E Casini prova a spiegare il motivo di questa contrarietà nei confronti della norma: "Permangono le perplessità - dice il numero uno della Lega Serie A -, non per l’utilità dell’indicatore in sé, ovviamente, ma per i tempi e i modi con cui è stato reintrodotto come requisito di ammissione. Siamo a fine aprile, l’iscrizione è a fine maggio, ma l’indice fotografa la situazione al 31 marzo: ha così efficacia retroattiva e, soprattutto, obbliga eventuali squadre a immettere liquidità senza poter ricorrere al mercato e in un contesto ancora sotto gli effetti della pandemia".