Il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, presente oggi a Firenze al convegno dedicato ad Artemio Franchi nel centenario dalla sua nascita, ha parlato così dell'importante figura del calcio italiano: "Artemio Franchi rappresenta un esempio da seguire per il rilancio del calcio italiano e per realizzare le riforme che attende da tempo. È stato emozionante sentire come i figli Giovanna e Francesco lo hanno ricordato e descritto. Congratulazioni a Francesco Ghirelli per aver organizzato questo evento molto bello e molto importante per trasmettere a tutti, soprattutto ai più giovani, l’insegnamento di Artemio Franchi. Ho molto apprezzato l’intervento della Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali e le conclusioni del Presidente della FIFA Gianni Infantino: il calcio è un formidabile strumento di crescita culturale e di educazione contro ogni discriminazione”.