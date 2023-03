Anche Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è intervenuto nel corso del seminario organizzato all'Università della Campania 'Luigi Vanvitelli'. Auspicando fortemente che il mondo del calcio inizi ad intraprendere seriamente la strada del cambiamento anche dal punto di vista 'etico': "Credo sia arrivato il momento di trasformazione. Durante il recente convegno organizzato dal Financial Times si è parlato di calcio che rischia di incontrare la sindrome della Formula 1, perdendo attenzione e seguito: per questo bisogna migliorare il modo in cui viene percepito. Vedo i bambini alle scuole calcio che perdono tempo, lo vedono in tv e questo è un messaggio che va corretto.