Lorenzo Casini, presidente della Serie A, durante il convegno “Il futuro degli stadi in Italia” tenutosi presso il Salone d'onore del Coni è tornato a ribadire l'impellenza del tema delle nuove infrastrutture: "Il tema stadi è la priorità, la principale urgenza del calcio italiano perché pone il sistema italiano indietro rispetto gli altri paesi. Non è un problema di norme, perché ci sono e definiscono tempi precisi – ha aggiunto – E non è nemmeno un tema di risorse. Il vero problema dunque sono le procedure. Per l’importanza e l’impatto che gli stadi ormai hanno, tutto questo rende molto difficile che l’amministrazione comunale possa gestire tutto da sola. Al Governo infatti non chiediamo risorse, ma chiediamo un aiuto per i Comuni".