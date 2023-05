Al termine dell'odierna assemblea di Lega Serie A, il presidente Lorenzo Casini ha voluto rinnovare i suoi complimenti al Napoli, che ieri si è laureato ufficialmente campione d'Italia: "Era dal 2001 che non vinceva una squadra diversa da Milan, Inter o Juventus: questo aumenta la competitività - ha detto intervenendo in conferenza -. In Italia c'è stato il ciclo Juventus, che ha determinato una minor varietà. Io sono generazione degli anni '80, si passava dagli scudetti della Juve a quelli di Roma, Napoli, Verona, Sampdoria, Inter, Milan: ero abituato a una maggior varietà".

A proposito del trionfo degli azzurri, Casini non ha voluto rispondere direttamente ad Aurelio De Laurentiis che aveva parlato di 'scudetto dell'onestà' a proposito del terzo tricolore della storia dei partenopei: "È una dichiarazione che ho letto sui giornali, ma che non è stata fatta in Lega. Sono temi antichi, mi sembra che appartengano a quel tipo di dialettica che appartiene ai tifosi, ci sono squadre che hanno quell'etichetta da quando sono state fondate, non darei tanto peso".