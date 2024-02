Lorenzo Casini chiude le porte alla riduzione da 20 a 18 delle squadre che partecipano alla Serie A, come auspicato da Inter, Juve e Milan, almeno secondo le ultime indiscrezioni mediatiche: "C'è sicuramente bisogno di riforme sicuramente - le parole del presidente di Lega Serie A nell'intervento su Rai Radio 1 -. Le grandi squadre, giocando tanto, vorrebbero ridurre il numero di partite e vedono la riduzione delle squadre come presupposto. Come Serie A vogliamo rimanere a 20, semmai bisognerebbe ragionare su format diversi. Ci sono piazze, ad esempio come Palermo e Bari, che sarebbe bene riuscire a coinvolgere visto che il Sud, in questo momento, è sotto rappresentato".

Casini, in seguito, non ha nascosto le enormi difficoltà incontrate dai club italiani nel costruire nuovi impianti: "Le infrastrutture sono il dramma del calcio italiano. Come Lega abbiamo chiesto che il comune e l'amministrazione comunale non rappresentino più il livello di governo per risolvere questo problema. Per noi sono opere strategiche di interesse nazionale che dovrebbero avere percorso burocratico accelerato. Non è un problema di risorse perché i club le hanno. L'esempio è quello della Fiorentina che ha realizzato un centro sportivo come il Viola Park di livello mondiale. E lo ha fatto in 30 mesi a conferma che le infrastrutture private si possono realizzare. La soluzione? Bisogna avere dei modelli più semplici e come Lega abbiamo attivato un laboratorio infrastrutture dove siamo al servizio delle squadre facilitando i rapporti tra club e istituzioni".