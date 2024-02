Consensi unanimi per la prova di ieri sera di Fabio Maresca in Inter-Juventus. Sulla prestazione dell'arbitro di Napoli è stato interpellato anche il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini che in conferenza stampa si è soffermato sul livello dei direttori italiani di gara auspicando anche per loro l'adozione di un modello simil-Premier League: "Io non commento questo, secondo me stiamo parlando di arbitri estremamente validi. Il tema arbitri in Serie A non è la qualità, sono eccellenze espresse dal Paese e confermate a livello internazionale. Quello che va migliorato è rendere gli arbitri maggiormente indipendenti, potenziarli, seguire il modello inglese a livello fattuale e formale.

