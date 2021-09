Casarin: “Var sul fuorigioco? Basterebbe stabilire un margine”

Parla l'ex arbitro, intervenuto a Radio Anch'io Lo Sport

Paolo Casarin analizza a Radio Anch'io Lo Sport la prestazione degli arbitri nelle prime partite di campionato. "Mi pare che gli arbitri, alcuni dei quali giovani e con poca esperienza, stiano facendo bene - dice -. L'inizio, Var compresa, è incoraggiante. Può far pensare che il campionato avrà pochi problemi da questo punto di vista. Rocchi sta facendo molto bene e ha il coraggio di mettere persone giovani. Questa squadra è stata messa in difficoltà quando si sono disunite A e B, sono invecchiati gli organici e adesso chi sembra giovane lo è per numero di partite ma non anagraficamente. In questo modo vengono preclusi i palcoscenici internazionali, perché se a 40 anni non hai diretto un certo numero di partite non ci vai".