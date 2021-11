Casarin stronca Maresca: “Ibañez-Ibrahimovic? Ennesimo rigorino”

Critiche alla direzione di Maresca in Roma-Milan arrivano anche dall’ex fischietto Casarin. “I fischi di Maresca producono proteste, alcune giustificate. Per un lieve contrasto in area tra Ibañez e Ibra, Maresca indica il rigore; il...

Alessandro Cavasinni

Critiche alla direzione di Maresca in Roma-Milan arrivano anche dall'ex fischietto Casarin. "I fischi di Maresca producono proteste, alcune giustificate. Per un lieve contrasto in area tra Ibañez e Ibra, Maresca indica il rigore; il Var Mazzoleni lo richiama. L’arbitro dal monitor conferma la sua decisione. Ennesimo rigorino", sentenzia Casarin sul Corriere della Sera.