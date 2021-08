Casarin: “Rocchi faccia designazioni coraggiose. Var unico? Buona innovazione”

Parla l'ex arbitro, oggi commentatore per la Rai

"Gli arbitri sono innamorati di questo gioco esattamente come loro, inutile creare contrapposizioni che non hanno senso". Paolo Casarin, nella sua analisi per La Gazzetta dello Sport, parte da questo presupposto e dalla speranza che il clima in campo sia più disteso. "Certo, è la mia grande speranza. E sono convinto che vi si possa arrivare con l’impegno non solo dei giocatori, come ho detto, ma anche degli arbitri. Parto dall’Europeo, dove ho visto finalmente fischietti meno autoritari nei rapporti con i calciatori. L’arbitro fa parte del gioco, non può mettersi su di un piedistallo".