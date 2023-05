Paolo Casarin, dai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport, analizza la situazione arbitrale in Serie A quando ormai si sta avvicinando il finale di stagione. "Rocchi ha fatto un lavoro in profondità, avendo gente d'esperienza come Orsato ma anche Doveri che ha fatto un campionato eccellente. E' alla ricerca di nuovi nomi, più giovani. L'arbitro non può arrivare in A oltre i 31 anni perché poi non ha tempo per lo sviluppo. Sozza fece un ottimo campionato lo scorso anno, in questo meno ma resta un valore.

Colombo è un altro nome venuto fuori quest'anno, Marcenaro sta facendo cose di rilievo. Rapuano, molto severo e preciso in campo, è veramente interessante anche se ha qualche anno in più. C'è un rinnovamento e soprattutto Rocchi ha ridotto la questione rigori, se ne regalavano ovunque e ora siamo tornati a 0,25 per partita che è quella storica".