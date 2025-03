Paolo Casarin giudica a Radio Anch'io Lo Sport la decisione presa dall'IFAB di introdurre la regola per la quale si concederà un calcio d'angolo contro la squadra del portiere che tarderà a liberarsi del pallone per più di otto secondi.

"Mi sembra - dice - che l'obiettivo della riunione IFAB fosse quella di cambiare qualcosa sul fuorigioco che mi sembra più importante di questa regola sul portiere. Se gli bloccano la strada e lo circondano, come butta via il pallone? Mi sembra una cosa da verificare. Credo che il calcio avesse bisogno di altre cose. E' vero che il portiere un tempo era famoso per tenere il pallone anche per minuti, ma applicata al calcio di oggi non lo so".