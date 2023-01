"Monza-Inter fa discutere dal punto di vista arbitrale". Lo scrive Paolo Casarin nella sua analisi sulle colonne del Corriere della Sera. "Questi - scrive l'ex arbitro - gli episodi nel secondo tempo sotto esame: l’arbitro Sacchi non concede un rigore per fallo di Acerbi su Ciurria. Proteste nerazzurre per l’annullamento del gol di Acerbi che avrebbe portato l’Inter sull’1-3. Nell’azione vincente di Acerbi non si notano evidenti falli che motivano l’intervento dell’arbitro Sacchi".