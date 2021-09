Casarin: “Inter-Atalanta, il Var ha aiutato Maresca a non falsare il risultato”

L'ex designatore: "I giovani arbitri impiegati con coraggio da Rocchi, in queste prime 60 partite, stanno cercando di arbitrare come nei campionati europei"

La tendenza a livello arbitrale che si è potuta notare nelle prime giornate di Serie A è che si fischia sempre di più 'all'europea'. Lo sottolinea Paolo Casarin, nel pezzo scritto per il Corriere della Sera. "Una media di circa 25 falli per gara paragonabili a quelli registrati nel recente campionato europeo - spiega l'ex designatore -. Gli arbitri stanno, pertanto, rispondendo alla richiesta ripetuta da tanti tecnici di limitare gli interventi con lo scopo di favorire il gioco. I giovani arbitri impiegati con coraggio da Rocchi, in queste prime 60 partite, stanno cercando di arbitrare come nei campionati europei".