Paolo Casarin, dai microfoni di Radio Anch'io Lo Sport, interviene riguardo alle polemiche per quanto accaduto a Vlahovic, fatto oggetto a Bergamo di insulti razzisti. "Successe anche con Koulibaly a San Siro. Quando c'è un discorso di questo tipo, di offese di massa comprensibili e non di cori fatti da due persone, non c'è alternativa: sospensione della partita finché non si può riprendere. C'è anche un responsabile dell'ordine pubblico.

Dai provvedimenti sembra che in Italia non sia mai avvenuto niente, invece avviene spesso e viene dimenticata. Vlahovic torna a giocare, segna, non può andare allo scontro con la Curva. Gravina farà quel che ha fatto con Lukaku, ma il problema non è risolto".