Casarin ci ripensa: “Handanovic vuole ostacolare Defrel: andava espulso”

L'ex arbitro sul Corriere della Sera: "Nessun grave fallo, solo un efficace tentativo 'professionale'"

Sabato sera, in Sassuolo-Inter, Samir Handanovic avrebbe meritato di finire anzitempo la sua partita. A dirlo è Paolo Casarin, ex arbitro e designatore, che nel suo pezzo scritto per il Corriere della Sera è tornato sull'episodio da moviola che ha visto protagonista il capitano nerazzurro: "Un retropassaggio di De Vrij verso la sua area viene intuito da Defrel che vola verso Handanovic. Il portiere esce dall’area e vuole ostacolare l’attaccante che cadendo non potrà recuperare la palla. Nessun grave fallo, solo un efficace tentativo «professionale». Un comportamento adottato da molti difensori fin dalla nascita della regola che aveva lo scopo primario di penalizzare difese sistematicamente fallose nei confronti di attaccanti con l’evidente opportunità di segnare grazie alla direzione centrale dell’azione e alla vicinanza dell’attaccante all’area. È proprio il caso di Defrel e pertanto Handanovic doveva essere espulso dall’arbitro Pairetto", il pensiero di Casarin.