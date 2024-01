Paolo Casarin, ex arbitro e oggi opinionista Rai, è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport. Tema di grande attualità il rapporto tra i fischietti e i tesserati, allenatori e calciatori.

"Probabilmente Rocchi aveva messo insieme un sacco di cose che sono avvenute all'andata, tecniche ma anche di rapporti che lo hanno sorpreso - dice Casarin riguardo all'ultima conferenza stampa del designatore -. Doveva essere l'anno in cui arbitri e giocatori trovavano un modo di vivere meno caotico e invece vedo proteste in grandissimo aumento. Ai giocatori è stato dato un messaggio per cui devono protestare ed è sbagliato. Bisogna comunque andare avanti, ieri c'è stata qualche partita arbitrale dal punto di vista arbitrale, per cui significa che c'è la possibilità di capire. Il fuorigioco? E' diventato una barzelletta, ma col Var sono stati tolti tantissimi errori. Per cui il calcio non è alla deriva".