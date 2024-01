Massimo Carrera, ex difensore di Bari e Juventus ed assistente di Antonio Conte, parla ai microfoni di Cusano Italia TV della partitissima di domenica sera tra Inter e Juventus. "Per la Juve l'importante è vincere e tenere il passo dell’Inter, rimanere lì in occasione dello scontro diretto potrà far capire che forza hanno Juventus e Inter. Non è però uno scontro decisivo, anche perché l’Inter ha una partita in meno.

Massimiliano Allegri sta cercando di dare un’identità alla Juve, l’Inter ce l’ha già: lInter è una squadra già rodata, la Juve in questo momento sta cercando di trovare un sistema adatto ai giocatori che ha in rosa. Penso sia questa la differenza. Sicuramente poi le motivazioni, i giocatori quando fanno parte di queste grandi società sanno che devono vincere: Simone Inzaghi ha puntato su quello, l’Inter gioca per vincere”.