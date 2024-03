"Devo ammettere che sarei rimasto sorpreso di vedere una Juventus così avanti in classifica. E come me lo pensano in molti: questo doveva essere l’anno della ricostruzione, dopo la stagione segnata dalla giustizia sportiva, e non era così scontato che potesse essere seconda con i lavori in corso". Così Massimo Carrera commenta il campionato dei bianconeri a Tuttosport.

"Quel che fa scalpore è il cammino dell’Inter, sta facendo davvero un percorso stratosferico, ma anche il campionato della Juventus è ottimo se l’obiettivo era ricostruire e partecipare alla prossima Champions", afferma ancora Carrera.

Sulla possibilità che Conte possa tornare in bianconero, Carrera risponde con una battuta. "Ci tornerei anch’io... Io sono amico di Antonio, ma non il suo procuratore. Non lo so... Lui abita a Torino ed è anche juventino. Posso solo dire che è uno dei più forti allenatori in circolazione: qualsiasi squadra lo vuole, dipende soltanto da lui".