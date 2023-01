Nel corso del suo intervento ai microfoni di GR Parlamento nel corso de 'La Politica nel Pallone', l'ex presidente del CONI Franco Carraro ha dato il suo parere contrario all'introduzione dei playoff in Serie A: "Nessun Paese europeo importante ha i playoff. Mi sembra giusto averli in B e in C, ma in Serie A mi sembrerebbe un'invenzione un po' forzata. La prima riforma che si dovrebbe studiare è quella delle date: abbiamo una sosta troppo lunga in estate e a gennaio col freddo e il tempo brutto si gioca una partita ogni due giorni".