Carraro: “Il calcio va aiutato. Se necessario si studino nuove regole”

L'ex presidente di Figc e Coni risponde sulla questione Covid che ancora una volta sta investendo il mondo del calcio

Franco Carraro, ex presidente della FIGC e del CONI, intervistato dal Corriere della Sera, ha risposto sull'emergenza Covid che ancora una volta sta investendo il mondo del calcio. "Ben venga la decisione del governo di aprire un tavolo di lavoro dove si affrontano emergenze e problemi dello sport. Si cominci pure col calcio, ma le attenzioni e le soluzioni da trovare devono essere rivolte a tutto lo sport, sapendo che le esigenze sono diverse per ogni disciplina".

"Il calcio, come ogni altro sport, va aiutato. Si decida chi deve decidere. Dobbiamo dare dei principi, se è necessario studiare nuove regole lo si faccia. Si può partire dalla serie A, ma poi bisogna adottare le stesse regole per gli altri campionati e per tutti gli altri sport professionistici, avendo cura anche dello sport paralimpico. Con degli adattamenti, degli adeguamenti: gli stessi principi, i medesimi meccanismi devono soddisfare condizioni e numeri diversi. Se lo sport, per esempio il calcio, necessita di nuovi protocolli, si lavori in questa direzione".