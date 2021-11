Carofiglio: “Cassano genio sprecato. Non sono sfegatato ma tifo Inter”

Il commento dello scrittore Carofiglio su Fantantonio. E sulla Beneamata svela:

"Non andavo al San Nicola. Non sono cresciuto con un papà o un parente che mi portava allo stadio. Quella volta vidi la partita a casa di amici. Che colpo. Cassano è stato un genio in parte sprecato. Ha sperperato l’enorme talento".