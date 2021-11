Carnevali: “Scamacca e Raspadori? Se si parla sempre di loro non si fa il loro bene”

L'ad del Sassuolo sui due giovani attaccanti: "Dobbiamo lasciarli maturare"

Quella in corso è una stagione difficile per Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori? Incalzato durante 'Tutti Convocati' su Radio24, Giovanni Carnevali dice la sua suoi due gioielli del Sassuolo corteggiati anche dall'Inter: "Ci son stati cambiamenti, è un momento in cui dobbiamo un po' ricominciare. Non posso dire che non stiano facendo bene, dobbiamo lasciarli maturare: se si parla sempre di loro non si fa il loro bene" sottolinea l'ad neroverde.