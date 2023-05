Presente anche Giovanni Carnevali all'evento 'Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione' a Coverciano, l'ad del Sassuolo ha anche parlato della situazione legata a Davide Frattesi, giocatore fortemente entrato nelle dinamiche di marcato dell'Inter: "Io devo fare propaganda e promuoverlo nel modo migliore... (ride, ndr). È uno dei giocatori più promettenti e non nascondo le richieste, valuteremo. Il calciomercato dura 365 giorni l'anno ma ancora non siamo nel momento caldo, stiamo alla finestra" come riporta TMW.