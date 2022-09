Anche l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali è presente nella giornata di oggi al Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento. Ai microfoni di Tutto Mercato Web, il dirigente neroverde racconta la sua operazione di mercato che ricorda più volentieri: "A livello di giocatori importanti ce ne sono state diverse. Quella che, però, ricordo con maggiore piacere risale agli inizi della mia carriera nel calcio quando lavoravo per una società dilettantistica e riuscì a cedere un giocatore al Monza avendo così la possibilità di conoscere Giuseppe Marotta. In questo modo si può dire che sia iniziato il mio percorso. Locatelli, Boga, Scamacca e Raspadori sono, invece, tutte operazioni più recenti a cui sono legato particolarmente".