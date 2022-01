Carnevali: “Frattesi e Scamacca vogliamo trattenerli ancora un po’”

L'ad del Sassuolo chiarisce la situazione di mercato relativa ai due neroverdi attenzionati dall'Inter

"No, assolutamente. È un giovane interessante e il Sassuolo è sempre molto attento a questi ragazzi ma che sia vicino assolutamente no".

"Per il momento no, però manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente abbiamo un po' di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più avanti".

"Non solo per lui, anche per altri per fortuna".