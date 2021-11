Carnevale: “Spalletti messo paletti dell’Inter attuale. Col Napoli difficile”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Marte, il dirigente dell’Udinese, Andrea Carnevale ha ampiamente risposto sul Napoli di Luciano Spalletti, ex allenatore dell’Inter e a suo avviso il primo a gettare le basi dell’Inter di...

"Assolutamente non sarebbe un caso. Magari mi sbaglio ma quest’anno il Napoli non l’ho visto mai soffrire, una squadra che si vede che ha personalità, forza e sicurezza per condurre la partita. A parte il pari contro il Verona nelle altre partite ho visto una squadra vera. L’Inter resta una squadra forte, ha ancora lo Scudetto sul petto. Non sarà facile perché chiaramente vorrà battere la prima della classe ed è comunque Campione d’Italia in carica. Poi se dovesse vincere il Napoli prenderebbe il largo. Quindi me lo auguro ma non sarà facile".