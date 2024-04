Andrea Ranocchia è stato protagonista ieri negli studi di Mediaset per il post-partita di Fiorentina-Atalanta. Siparietto con Carnesecchi, autore di una grandissima partita e in particolare di una strepitosa parata in allungo. "T'è andata bene che non c'ero io dall'altra parte, sennò...", ha scherzato Ranocchia col portiere in collegamento.

Nel finale della trasmissione l'ex interista ha fatto anche una riflessione sul futuro di Yildiz, poco impiegato nelle scorse settimane dopo un momento molto positivo. "Giocare in una grande squadra come Juve, Milan o Inter così giovane è molto difficile. La pressione mediatica è molto forte. Ci vuole tempo, lui giustamente cerca di gestire Yldiz. Che lo faccia giocare più o meno magari è anche per dei meccanismi all'interno della squadra, degli equilibri che vuole mantenere. In Italia per un giovane nella grande è molto difficile, ti aspetti che tutti facciano bene sempre. Non c'è tempo, dai giornalisti ai tifosi nessuno riesce ad attendere. I dirigenti non hanno tempo, devono vincere tutte le partite e quindi mettere dentro un giovane pur di talento è difficile".