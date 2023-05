Marco Carnesecchi parla a Sky Sport e affronta tanti temi, tra cui le possibili opzioni per il futuro. Il portiere della Cremonese è uno dei profili accostati anche all'Inter per l'eventuale dopo-Onana, smentito ieri da Marotta: "Dove mi vedo l'anno prossimo? Sognare è gratis, non si sa mai... Io sempre fatto scalino per scalino, fin da Trapani, per non rischiare di cascare quando ne fai tre assieme. La mia fortuna e quello che mi hanno insegnato i miei è sempre stata umiltà e la voglia di lavorare che mi hanno sempre trasmesso anche i miei genitori".

Che effetto fa essere accostato alla Juventus?

"E' qualcosa che sogni di bambino, io appartengo all'Atalanta e dovrò parlare con loro. Sono a completa disposizione".

Miglior portiere del mondo?

"Courtois è qualcosa di anormale, mentre Maignan è il più completo in Serie A".