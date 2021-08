Carlos Pablo, pres. Liniers: “Da Lautaro tanti regali per i nostri ragazzi”

Il numero uno del club che ha visto crescere il Toro: "Ci ha regalato palloni e firmato un sacco di magliette"

La visita di Lautaro Martinez al Liniers, club dove è cresciuto calcisticamente, è stata vissuta come un momento quasi storico da tutti gli appartenenti alla società, e non solo per i ragazzi che hanno avuto l'opportunità di allenarsi con il Toro. Il presidente del club Carlos Pablo racconta ai microfoni di Olé dei regali che Lautaro ha lasciato prima di andare via: "Ci ha donato palloni, fatto tante foto, firmato una quantità enorme di magliette per i ragazzi e le ragazze del nostro calcio, ma anche per le squadre di basket, pallavolo, nuoto, softball...".