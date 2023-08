Come noto, il Corinthians segue con particolare attenzione la trattativa per il passaggio di Carlos Augusto all'Inter. Questo perché il Timao vanta una percentuale sulla plusvalenza ottenuta dalla rivendita del giocatore da parte del Monza, fissata secondo UOL al 60%. Fatti i conti, qualora venissero confermate le cifre circolate nelle ultime ore, al club brasiliano, che ha ceduto l'esterno ai brianzoli per 4 milioni di euro, spetterebbero 5,4 milioni di euro. Somma che però il Corinthians incasserebbe nel prossimo luglio quando l'Inter eserciterà l'obbligo d'acquisto per 13 milioni di euro.