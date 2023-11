Seconda chiamata in carriera nella nazionale brasiliana per Carlos Augusto, che spera di poter tornare a vestire la maglia verdeoro in gare ufficiali negli impegni con Argentina e Colombia, validi per il girone di qualificazione sudamericano al Mondiale 2026. L'interista aveva fatto il suo esordio assoluto con i pentacampioni nella sfida persa contro l'Uruguay dello scorso 18 ottobre, parlando di 'sogno realizzato'.

Ora che il sogno è diventato realtà, l'ex Monza punta a diventare un elemento fisso della rosa di Fernando Diniz; per ora ci sta riuscendo, visto che è stato di nuovo inserito nella lista dei convocati alla voce 'laterali' assieme a Renan Lodi ed Emerson Royal.