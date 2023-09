Forse non tutti sanno che il nuovo esterno dell'Inter Carlos Augusto ha mosso i primi passi nel mondo del calcio giocando a futsal, il meglio noto 'calcetto'. Ai microfoni di GloboEsporte, Jefferson Novaes, responsabile del Pulo Futsal, la squadra dove l'ex Monza arrivò da ragazzino, lo ricorda così: "Lo chiamavamo Lugano, in omaggio a Diego Lugano. A Campinas, per noi, è sempre stato solo Lugano perché gli somigliava tantissimo: biondo e forte.

Era già un giocatore molto forte, un grande titolare, un atleta di razza straordinaria. Si vedeva che avrebbe sfondato. Ha giocato qui dai nove ai 13 anni. Fu allora che gareggiò nell'ultimo Campeonato Paulista con noi, quando era già monitorato e talvolta si era allenato col Corinthians. Poi è rimasto definitivamente sul campo in erba".