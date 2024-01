Uno dei grandi ex della partita, il difensore Carlos Augusto, arriva anche in postazione Sky Sport per presentare il match contro il Monza:

Che emozione è tornare a Monza?

“Sono felice di rivedere i miei ex compagni, devo anche a loro quello che ho conquistato oggi. Mi hanno aiutato tanto”.

Il duello con la Juve ti piace o preferisci non pensarci?

“Dipendiamo solo da noi quindi pensiamo solo a noi. Abbiamo la Supercoppa ma pensiamo a fare bene il nostro lavoro stasera”.