Senza Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij, rimasti a Milano perché non al meglio della condizione, toccherà a Carlos Augusto agire da braccetto mancino della difesa a tre dell'Inter, tra poco impegnata contro l'Udinese. Una partita che proprio il brasiliano inquadra così a DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Un pensiero al derby? Dobbiamo pensare partita per partita perché se andiamo troppo in là con il pensiero non facciamo bene oggi. Pensiamo a questa gara che sarà tosta, loro hanno un obiettivo diverso dal nostro e sappiamo che a fine stagione tutte le gare sono difficili. Restiamo concentrati per arrivare alla vittoria".

Dietro te la cavi bene, ti piace giocare da braccetto?

"Mi piace fare entrambi i ruoli, è una cosa buona per me. Voglio migliorare in entrambe le fasi, sono pronto ad aiutare l'Inter a vincere".

E' un obiettivo far ritornare al gol Lautaro?

"Lui è il nostro capitano, ha la fiducia di tutti, ha fatto più di 20 gol in stagione. E' un giocatore importante, indipendentemente dal fatto che segni o meno".