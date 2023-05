Nel suo consueto commento sul proprio canale Youtube, Fabio Caressa spazia dal campionato alla Champions League parlando delle performance di Romelu Lukaku: "Abbiamo sottovalutato tutti l'infortunio che ha subito, forse anche lui. In un'intervista ha detto di essere andato al Mondiale pur non stando bene e mettendo tossine su una situazione non ottimale. Quindi ha perso un altro mese e mezzo per tornare in condizione, ma ora che lo è fa la differenza. E con Lautaro Martinez dimostra di avere un'intesa incredibile. Lukaku è uno di quelli che ti può cambiare la vita in una finale".

Il discorso poi viene spostato sulla gara di martedì: "Molti parlavano di rimonta Milan, ma in casa giocava l'Inter e quello alla fine conta. E nella storia della Champions solo il Manchester United ha saputo recuperare da uno 0-2 in casa, contro il PSG con doppietta proprio di Lukaku. L'Inter è stato superiore al Milan negli scontri diretti, in particolare nelle gare decisive come la finale di Supercoppa. Il Milan mi sembrava atterrito, aveva più preoccupazione che motivazione. E poi, bisogna parlare di Simone Inzaghi: ricordo i commenti contro di lui quando dicevo che non mi dispiaceva. Gli attribuivo difetti che ha cercato di modificare perché comunque ha capito determinate cose analizzando i miglioramenti che poteva fare. Secondo me ha caratteristiche importanti: non perde mai la calma e questo è fondamentale per chi dirige una squadra importante. Di Inzaghi si dicevano sempre cose in campo, e quelle sono cose relative: il calcio cambia, si modifica, bisogna stare al passo coi tempi e lui lo è sempre stato. Ha insistito senza essere testardo ma dando sicurezze alla squadra. Ha avuto anche ragione sul turnover perché l'Inter ora è in condizione atletica migliore rispetto a tutte le squadre di Serie A, la squadra ha una serie di clean sheet da paura e ha trovato equilibrio. Inzaghi ha saputo far giocare le sue squadre e ha dimostrato di mantenere lo spogliatoio nel momento più difficile. E quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. Nel derby ha contato l'esperienza, e quella dell'Inter è doppia rispetto a quello del Milan".