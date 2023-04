Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Fabio Caressa commenta così la revoca della squalifica ai danni di Romelu Lukaku decisa in via eccezionale dalla FIGC: "Le testate europee sono state durissime su questa questione, ci trattavano come un Paese razzista. Io penso che ci sia stato un intervento informale dell'UEFA perché era stata giustamente tolta la squalifica alla Juventus e quindi Lukaku restava l'unico punito. Io avrei fatto una scelta diversa: avrei fermato la partita perché così non si può andare avanti.

Se volete continuare a fare così, le partite non si giocano. Avrei interrotto e cancellato tutto quello che c'era stato prima. Quello che è successo dopo con la squalifica di Lukaku è stata figlia della mancata interruzione del match".