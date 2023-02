Sul proprio canale Youtube, Fabio Caressa ha espresso alcune convinzioni di carattere tecnico e valutativo su Hakan Calhanoglu: "Sembra sempre avere qualcosa in più quando gioca i derby, beccato dai tifosi del Milan da quando è passato all'Inter. Inzaghi è stato bravo a metterlo nel nuovo ruolo. Spesso si dice che un trequartista non può fare il regista, ma il turco non è mai stato un fantasista puro. Evidentemente è un ragazzo molto intelligente, oltre ad avere dei buoni piedi. Se dovessi paragonare le due posizioni in una grande orchestra, il trequartista è il primo violino che fa gli scherzi di Paganini, aspetti molto tecnici; in regia deve fornire ritmo alla squadra nelle vesti di direttore d'orchestra. Sono curioso di vedere, con il rientro di Brozovic, come verranno giostrate le posizioni. Ma con i numerosi impegni ci sarà necessità di alternare gli uomini".