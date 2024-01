"Quel modo di comunicare che aveva nel 2010 non va bene nel 2024". Così Fabio Caressa, su Sky Sport, ha commentato l'esonero di José Mourinho dalla panchina della Roma: "Al tempo non c’erano tutti questi social, tutti questi telefonini e quindi non c’era un tipo di comunicazione divisiva nel mondo. Ora, lo vediamo in questi giorni, questa comunicazione divisiva è il primo modello di comunicazione. Mourinho avrebbe dovuto cambiare rispetto al 2010 e non facendolo non ha portato a un miglioramento", ha concluso.