Caressa: “Non si può far giocare il derby alle 18. Inter benissimo sul mercato”

Il giornalista duro sull'orario di Inter-Milan. E sul mercato dei nerazzurri aggiunge....

Una settimana al derby di Milano, anche quest'anno stracittadina che vale una buona quota dello scudetto sul quale l'Inter di Inzaghi sembra più proiettata rispetto ai cugini. A parlare del derby della Madonnina è Fabio Caressa sulle frequenze di 'Radio Deejay', dove il giornalista condanna la scelta dell'orario del match: "Il calcio è dei tifosi e se ai tifosi una cosa fa schifo, bisogna ascoltarli. Una cosa la devo dire: non si può far giocare il derby alle 18. Non è una cosa giusta. Perderanno più di un milione di spettatori. Non l'hanno messa alle 20.45 per non darla a Sky".