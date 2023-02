Dal suo canale YouTube, Fabio Caressa presenta la sua tier list delle esultanze più clamorose e iconiche, dando spazio anche alle braccia incrociate di Lautaro Martinez, inserito nella categoria veni, vidi vici: "Questo è uno dei rari sorrisi di Lautaro, che in genere non li fa nemmeno dopo i gol. Lui ha sempre questa faccia incazzata, anzi seria, e a me piace tantissimo. Mi piace anche il gesto che ricorda un po' le corna del toro, anche se non è quella l'origine dell'esultanza.