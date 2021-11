Caressa: “Inzaghi mi piace. E arrivare dopo Conte è più facile”

Le considerazioni del noto giornalista di SkySport intervistato da OCW Sport

"A me piace molto Inzaghi, sia come persona che come allenatore. Difficile andare in una squadra dopo Conte? Secondo me è più facile. Crea una mentalità di lavoro che resta, al di là degli schemi. Poi Simone ci sta mettendo del suo, come ad esempio il lavoro su Dimarco. Detto questo, sui 10 mesi il fatto della mancanza di Hakimi e Lukaku si farà sentire". Lo ha detto Fabio Caressa, intervistato oggi sul canale OCW Sport su Twitch.