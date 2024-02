Presente negli studi di Sky Sport, Fabio Caressa ha commentato le prospettive dell'Inter, partendo dall'analisi su Inzaghi: "Bisogna parlare bene di Simone Inzaghi: un anno fa a febbraio era a un passo dall’essere cacciato. Se perde ad Oporto lo cacciano. In un anno le cose sono cambiate in maniera formidabile. Mantiene sempre la calma ed è testardo, si mette e pensa al suo. Ancora nelle sostituzioni non è proprio il massimo, ma ha fatto qualcosa di veramente unico in questi due anni".