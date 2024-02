Fabio Caressa, intervenuto su Sky Sport, ha commentato il momento nerazzurro, soffermandosi su Thuram: "Il rendimento di Marcus Thuram, per quanto noi lo conoscessimo, non si poteva pensare fosse così grande: è più grande del suo miglior rendimento in Germania. Sicuramente c’è il lavoro di Inzaghi che è fondamentale, ma c’è anche il lavoro della società che ha trovato delle soluzioni".