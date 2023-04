Robin Gosens entra nella formazione ideale dell'ultimo turno di campionato stilata via Youtube da Fabio Caressa: "Per il gol, molto bello, e anche perché è un altro che si è ribellato ad un momento molto difficile durato un po' di tempo e mi sembra in crescita. Gosens ci aveva entusiasmato all'Atalanta, all'Inter molto meno forse perché ha giocato poco per via dell'infortunio che lo ha bloccato e aveva bisogno di giocare di più, ma mi sembra in ripresa. Non riesce ad essere ancora decisivo sotto porta ma il gioco da quinto a quinto dell'Inter è diverso da quello dell'Atalanta. Ma è sulla strada per una pronta ripresa e ne sono contento".

Pollice verso invece per l'attacco nerazzurro: "Non credo a fortuna o sfortuna, penso che se costruisci 2.2 di expected goals e segni sì e no una rete, c'è un problema di tranquillità delle punte sotto porta, e quindi di precisione. Ma per l'Inter arriverà un momento in cui costruirà di meno e otterrà di più, i numeri sono così; sul medio-lungo periodo arriverà la fase in cui costruisci 2 expected e segni tre volte. Ma mi sembra che l'Inter non abbia superato i problemi di inizio stagione: manca compattezza, ed è un peccato perché limita le possibilità del gruppo. Se gli attaccanti non segnano non è colpa dell'allenatore, però se devo rimproverare qualcosa a Simone Inzaghi è la mancanza di leadership in certi momenti, come in occasione del rigore di La Spezia. Io non sono critico come altri, ma qui deve fare un saltino in avanti; così come nella comunicazione, che per un allenatore moderno è importante quanto l'abilità tattica".