Caressa: “Gosens all’Inter? Non capisco la mossa dell’Atalanta”

Il commento del telecronista di Sky Sport

Intervenuto come ogni sabato mattina sulle frequenze di "Radio Deejay" durante 'Deejay Football Club', il giornalista e telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha così commentato l'operazione di mercato che ha portato Robin Gosens in nerazzurro: "L'Inter ha fatto benissimo sul mercato. Non capisco, però, perché l'Atalanta sia costretta a fare queste operazioni non molto vantaggiose per l'economia tecnica della squadra".