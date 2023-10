Intervenuto negli studi di Sky Sport nel postpartita di Italia-Malta, il giornalista Fabio Caressa parla così di Davide Frattesi, in gol nel finale del match: "La mette sempre, ha segnato quattro gol in quattro partite e ci sono da segnalare anche i gol annullati in Nations League. Un giocatore che vede così tanto la porta è fondamentale. E ha fatto anche un bel gol.

Mi piace moltissimo e spero tanto di vederlo anche insieme a Barella, se riescono a coordinarsi è una cosa molto positiva. È difficile perché entrambi corrono in avanti".