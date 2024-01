Fabio Caressa esalta Lautaro Martinez senza mezzi termini: "Lautaro? Ho sempre sempre avuto un debole per lui. Mi piacciono giocatori così seri e corre dietro all'avversario anche al 90'. Secondo me in questo momento è l'attaccante più decisivo d'Europa. Più decisivo di Mbappé che ogni tanto non ha voglia di giocare per i problemi che ha con il PSG e non sa dove andare a giocare l'anno prossimo", ha detto a Sky.