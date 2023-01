Dopo averlo inserito nella Top 11 dell'ultima giornata, Fabio Caressa manda un messaggio a Lautaro Martinez: "Ho una grande domanda per lui: ma perché sei sempre incazzato? Sempre con questa faccia seria, che a me piace però ricordo pochissimi suoi sorrisi, magari quando ha segnato un rigore decisivo, ma coi lineamenti tirati Non credo che non sia felice, credo che sia uno che vive moltissimo emotivamente la partita. È in un momento di forma straordinaria, è l’uomo decisivo dell’Inter. Ma se non si sorride in questi momenti si sbaglia un pochino: capisco che la serietà è importante, come non essere importanti. Ma quando arrivano i momenti in cui le cose non vanno al 100% per il meglio, un sorriso in più può aiutarlo ad attraversare i momenti in cui non segna e lo aiuterebbe ad accorciare i momenti un po’ lunghi in cui non riesce a essere incisivo.