Fabio Caressa, giornalista e opinionista tv, in un video pubblicato sul suo canale Youtube ha parlato dell'ultima giornata di Serie A, in cui l'Inter ha battuto 3-2 l'Atalanta, aggiudicandosi così la possibilità di partecipare alla prossima Champions League. Nella top11 ci sono tre nerazzurri. "Barella è uno dei migliori centrocampisti in circolazione e mi è sempre piaciuto tantissimo. E' uno dei punti di forza di questa Inter e da lui passano molte speranze per la finale. Brozovic poi è entrato in campo per riprendersi il posto da titolare e l'ha dimostrato giocando - le sue parole -. Lukaku? Sento molti dire che si sta proponendo per un posto da titolare in finale, che Inzaghi rinunci a Dzeko dopo che ce l'ha portato, è un po' complicato: anche perché se devi uscire dall'area devi avere uno che va sì in profondità, ma che fa anche salire la squadra".

"Secondo me è ancora favorito Dzeko in finale, Lukaku potrebbe essere decisivo se la partita resta in equilibrio nel secondo tempo perché la sua ricerca ossessiva della profondità potrebbe essere un elemento molto importante - continua nella sua analisi Caressa -. E' ovviamente favorito il City, però è una partita di pallone: se tieni il punteggio basso, puoi farcela. Il City patisce quando finisce il primo tempo 0-0 o addirittura sotto: è come se togliessi loro delle certezze. In una finale può aumentare il nervosismo e l'ansia: le grandi speranze dell'Inter sono sui calci piazzati. Se immagino la partita penso ad un angolo decisivo al 7' per l'Inter e poi difesa del risultato".